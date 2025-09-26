Napoli flash mob in corso Umberto di associazioni e negozianti | Basta alla strage dei pedoni

Alle 19.30 ieri da Piazza Borsa a Napoli si è mosso un corteo con un messaggio chiaro: dire stop alla strage di pedoni. La marcia è arrivata fino al civico 72 di corso Umberto I, il luogo in cui ha perso la vita Saray Arias Fernandez, giovane studentessa spagnola travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

