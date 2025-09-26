Napoli flash mob in corso Umberto di associazioni e negozianti | Basta alla strage dei pedoni
Alle 19.30 ieri da Piazza Borsa a Napoli si è mosso un corteo con un messaggio chiaro: dire stop alla strage di pedoni. La marcia è arrivata fino al civico 72 di corso Umberto I, il luogo in cui ha perso la vita Saray Arias Fernandez, giovane studentessa spagnola travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - flash
Flash mob per Gaza, un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli
Corpi distesi in memoria delle vittime di Gaza: il flash mob a Napoli | Video
Napoli, flash mob Life for Gaza: migliaia di corpi a terra
FLASH MOB – BASTA MORTI IN STRADA Corso Umberto, Napoli Giovedì 25 settembre – ore 19.30 Concentramento: Piazza Borsa (Metro L1) Un’altra giovane vita spezzata: Saray Arias Fernandez, 20 anni, studentessa Erasmus a Napoli, è stata uccis - facebook.com Vai su Facebook
IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Napoli, a testa alta verso la Champions e col cuore pieno di sogni" https://ift.tt/nVart9m - X Vai su X
Napoli, corteo per dire basta alla strage di pedoni - 30 da piazza Borsa fino al punto in cui è stata investita mortalmente Saray Arias Fermandez, ... Come scrive msn.com
Dopo la morte di Saray (20 anni), ecco le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli - Installate le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli. Scrive fanpage.it