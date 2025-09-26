Napoli flash mob in corso Umberto di associazioni e negozianti | Basta alla strage dei pedoni

Teleclubitalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19.30 ieri da Piazza Borsa a Napoli si è mosso un corteo con un messaggio chiaro: dire stop alla strage di pedoni. La marcia è arrivata fino al civico 72 di corso Umberto I, il luogo in cui ha perso la vita Saray Arias Fernandez, giovane studentessa spagnola travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli flash mob in corso umberto di associazioni e negozianti basta alla strage dei pedoni

© Teleclubitalia.it - Napoli, flash mob in corso Umberto di associazioni e negozianti: “Basta alla strage dei pedoni”

In questa notizia si parla di: napoli - flash

Flash mob per Gaza, un migliaio di persone distese a terra sul Lungomare di Napoli

Corpi distesi in memoria delle vittime di Gaza: il flash mob a Napoli | Video

Napoli, flash mob Life for Gaza: migliaia di corpi a terra

napoli flash mob corsoNapoli, corteo per dire basta alla strage di pedoni - 30 da piazza Borsa fino al punto in cui è stata investita mortalmente Saray Arias Fermandez, ... Come scrive msn.com

napoli flash mob corsoDopo la morte di Saray (20 anni), ecco le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli - Installate le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Flash Mob Corso