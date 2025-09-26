Napoli | evade dai domiciliari a maggio catturato dai Carabinieri esponente del clan Petrone Puccinelli
Evade dai domiciliari per sfuggire a 7 anni di carcere: arrestato a Napoli latitante del clan Petrone-Puccinelli. Era finito in manette il 19 novembre 2022, accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in esecuzione di un provvedimento del GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea. A. C., 41enne del Rione Traiano, era ritenuto affiliato al clan Petrone-Puccinelli, attivo nel quartiere Soccavo. Sottoposto ai domiciliari in un’abitazione della provincia di Modena, Cotena vi è rimasto fino allo scorso maggio, quando è evaso facendo perdere le proprie tracce. Secondo le prime ricostruzioni, a suggerire la fuga ci sarebbe un cumulo pene che lo avrebbe costretto a trascorrere oltre 7 anni e mezzo in carcere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
