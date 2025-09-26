Napoli De Laurentiis | Ecco con chi ci giocheremo lo scudetto

Dal documentario sul quarto scudetto del Napoli alla sfida contro il Milan: ecco le parole di Aurelio de Laurentiis al Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli de laurentiis giocheremoNapoli, lo scudetto è un film: «Again». De Laurentiis: «La storia continua» - Il film sul quarto scudetto del Napoli — visto dallo spogliatoio, con i discorsi di Conte — da ieri sera è in tutte le sale italiane. Riporta msn.com

napoli de laurentiis giocheremoNapoli, De Laurentiis: "Ci sarà un nuovo film. Dovremmo andare negli spogliatoi avversari" - Nel corso del suo intervento dal palco al termine della proiezione del film del quarto Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente del club. Come scrive tuttomercatoweb.com

