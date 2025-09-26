Napoli a San Siro | Conte conferma l’undici dubbio solo in porta
Alla vigilia della trasferta a San Siro, Antonio Conte ha già le idee chiare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: napoli - siro
Ambrosia Fortuna dai vicoli di Napoli a San Siro con Elodie, chi è l’artista italiana che riscrive i codici dell’identità
Le nuove mani sulla città sono a Milano, non più a Napoli. E l’affare San Siro ne è l’emblema
Il Milan crolla con la Cremonese a San Siro! Il Napoli riparte con una vittoria in Serie A
Domenica sera, in Milan-Napoli, a San Siro riflettori puntati sull'incrocio tra campioni: Modric o De Bruyne? A voi la scelta - facebook.com Vai su Facebook
Verso Milan-Napoli: la designazione arbitrale del match di San Siro. Arbitrerà Chiffi ? - X Vai su X
Napoli a San Siro: Conte conferma l’undici, dubbio solo in porta - Napoli a San Siro: Conte conferma l’undici, dubbio solo in porta Alla vigilia della trasferta a San Siro, Antonio Conte ha già le idee chiare sull’undici ... Secondo forzazzurri.net
Napoli, le scelte di formazione di Conte per la sfida stellare con il Milan - Centrocampo di nuovo al completo per gli azzurri con i Fab Four dal primo minuto: non c'è l'infortunato Buongiorno ... Riporta corrieredellosport.it