NIKO presenta Hallo & Ciao | il nuovo album bilingue tra Italia e Austria

Il gruppo N.I.K.O. torna sulle scene con Hallo & Ciao, un disco che segna una scelta coraggiosa e originale: restare fedele alla propria identità artistica, rinunciando alle piattaforme di streaming e puntando su un progetto nato grazie al crowdfunding. L’album, pubblicato il 26 settembre 2025, abbraccia due lingue – l’italiano e il tedesco – rispecchiando la vita del fondatore Nikolai Selikovsky, divisa tra Roma e Vienna. Le sonorità sono un mix di pop alternativo, funk e soul con atmosfere anni ’80, synth e strumenti acustici, in un equilibrio che unisce malinconia e leggerezza. La tracklist comprende brani come Solo Un Viennese, dichiarazione d’amore e critica a Roma; Lady Godard, dedicata alla professoressa Elisabeth Büttner; Egal Wo Du Bist, un ricordo della nonna; e Ballaci su, un invito a celebrare la vita. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

