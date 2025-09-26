Musiche e racconti d’osteria nel mulino di Maserno

Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici arriverà domani alle 17 (ingresso libero), al Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese, risalente al XVII secolo. Prenderanno vita i ’ Racconti da osteria. Dall’aia alla balera alle musiche d’oltre oceano ’, un concerto-narrazione curato dal chitarrista e mandolinista Antonio Stragapede cui si affianca per l’occasione il maestro Roberto Lucanero, tra i massimi esperti italiani degli strumenti a mantice che suonerà sia l’organetto che la fisarmonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

