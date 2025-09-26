Musica italiana in lutto | la notizia è appena arrivata

È morto all’età di 82 anni Christian, nome d’arte di Cristiano Gaetano Rossi, la voce romantica che negli anni Ottanta fu considerata la risposta italiana a Julio Iglesias. L’artista era ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la famiglia. Dalle giovanili del Palermo al Festivalbar. Nato a Palermo nel 1943, cresciuto con la passione per il calcio e la musica, da ragazzo giocò nelle giovanili del Palermo e poi nel Mantova, prima che un infortunio lo costringesse a lasciare il campo per dedicarsi al canto. La svolta arrivò con la vittoria al concorso Voci Nuove di Milano e al Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano Firmamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Musica italiana in lutto: la notizia è appena arrivata

In questa notizia si parla di: musica - italiana

