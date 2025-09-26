Musica fumetti gaming | a Milano arrivano quattro laboratori dedicati alla Urban & Geek Culture aperti ai giovani dai 13 ai 25 anni

Come si creano e si realizzano i videogames più originali? Quali sono le tecniche grafiche per rendere davvero unico un Manga o un fumetto? Come nascono i successi della musica Rap e Trap più streammati? Quali sono i segreti dei giochi di ruolo più coinvolgenti? La risposta a queste domande arriva a Milano grazie a quattro laboratori unici e coinvolgenti, che faranno provare ai ragazzi dai 13 ai 25 anni le tecniche alla base del processo artistico e creativo dietro ad alcune delle espressioni più popolari della Urban & Geek Culture. Nati dalla collaborazione tra Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme e sfaccettature, e il Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, i laboratori, si svolgeranno dal 26 settembre al 7 novembre in quattro quartieri di Milano, e trasformeranno i giovani fruitori abituali di questi linguaggi in protagonisti, incoraggiandoli a mettersi in gioco a credere nella propria creatività e voglia di esprimersi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

