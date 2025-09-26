Musica fumetti gaming | a Milano arrivano quattro laboratori dedicati alla Urban & Geek Culture aperti ai giovani dai 13 ai 25 anni
Come si creano e si realizzano i videogames più originali? Quali sono le tecniche grafiche per rendere davvero unico un Manga o un fumetto? Come nascono i successi della musica Rap e Trap più streammati? Quali sono i segreti dei giochi di ruolo più coinvolgenti? La risposta a queste domande arriva a Milano grazie a quattro laboratori unici e coinvolgenti, che faranno provare ai ragazzi dai 13 ai 25 anni le tecniche alla base del processo artistico e creativo dietro ad alcune delle espressioni più popolari della Urban & Geek Culture. Nati dalla collaborazione tra Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme e sfaccettature, e il Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, i laboratori, si svolgeranno dal 26 settembre al 7 novembre in quattro quartieri di Milano, e trasformeranno i giovani fruitori abituali di questi linguaggi in protagonisti, incoraggiandoli a mettersi in gioco a credere nella propria creatività e voglia di esprimersi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: musica - fumetti
ValdarnoComics ospita Procacci. Fumetti ma anche giochi e musica
Fumetti, cosplay, musica e tanto divertimento: torna il MonzaCon
Musica, fumetti, gaming: quattro laboratori di creatività "urban" per i giovani
ANGRI AL VIA WONDERCON 2025: TRE GIORNI DI FUMETTI, GAMING, COSPLAY E MUSICA NEL CUORE DEL CASTELLO E VILLA DORIA Angri (SA), 19–21 settembre 2025 – Il castello, la piazza e i giardini di Villa Doria si preparano ad accogliere la nuo - facebook.com Vai su Facebook
Musica, Fumetti, Gaming, arrivano 4 lab su Urban & Geek Culture - Dalle tecniche grafiche per rendere davvero unico un manga o un fumetto, a come si creano e si realizzano i videogames più originali. Si legge su msn.com
POLITICHE GIOVANILI. IN VISTA DELLA GAMES WEEK&CARTOOMICS, QUATTRO LABORATORI DEDICATI A MUSICA, FUMETTI E GAMING - com) Milano, 24 settembre 2025 – Come si creano e si realizzano i videogames più originali? mi-lorenteggio.com scrive