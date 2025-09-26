BARZIO (Pavia) La Valsassina come il West, con animali da bestiame e musica country. Le Manifestazioni Zootecniche e il Valsassina Country Festival si uniscono per un grande evento a Barzio, organizzato dalla Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con il Centro Agricolo Valsassinese. Le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi rappresentano da 98 anni un appuntamento imprescindibile che sancisce la conclusione della stagione estiva prealpina e la celebrazione del ricco patrimonio zootecnico e agricolo del territorio. Quest’anno si fonde con l’atmosfera coinvolgente del Far West del Valsassina Country Festival, promosso dall’associazione 700 MT Soprailcielo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica e animali. Country festival in Valsassina