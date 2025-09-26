Musica buon cibo e degustazioni nelle Marche | eventi e sagre del weekend dal 26 al 28 settembre
Nomadi in concerto ad Apiro, a San Benedetto i mercatini dell'Artigianato e dell'Agroalimentare. A Fabriano (Ancona) l’anteprima nazionale a teatro di 'Frankensteindiptych', ad Apecchio (Pesaro-Urbino) il Festival RI-GEN. A Porto San Giorgio (Fermo) c'è il 'Beer, Food and Music'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Da Duilio Pizzocchi ai Carichi Sospesi, quattro giorni di musica, divertimento e buon cibo con 'Rock Circus'
"Le Valli del Mito e della Musica": buon cibo e promozione del territorio a Casalvecchio Siculo e Nizza di Sicilia
Picnic a Palazzo tra buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età
Il venerdì perfetto? Musica, amici e buon cibo! Venerdì 21 febbraio ti aspettiamo per una serata di #karaoke con Matiz Karaoke, tanta animazione e un delizioso entrée di benvenuto!
