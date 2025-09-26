Musica a San Massimo il concerto alla Cappella universitaria

Domenica 28 settembre alle ore 17.30 riprendono gli appuntamenti musicali nella cappella universitaria San Massimo, di vicolo San Massimo 2 a Padova, con i concerti “Musica a San Massimo”.Il Quartetto musicale barocco – composto da Piero Toso, Serena Bicego, Chiara Parrini (violini); Paolo De. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

