Musetti si arrabbia a Pechino cosa succede nel match con Mpetshi Perricard
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti perde le staffe e se la prende con il pubblico di Pechino. L’azzurro, nel corso del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del tie-break del secondo set si infuria dopo un errore di dritto. Il microfono a bordo campo cattura le parole del toscano, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: musetti - arrabbia
Siamo (giustamente) delusi e pure un filo arrabbiati perché il derby azzurro tra #Sinner e #Musetti si giocherà quando in Italia sarà notte fonda. Però (altrettanto giustamente) gli organizzatori dello #USOpen2025 fanno i loro interessi, piazzandolo nel prime tim - X Vai su X
C'è Flavio Cobolli al Park Tennis, nella giornata dedicata allo sponsor Pulsee, e per il numero 25 della classifica Atp è il momento di rifiatare dopo i quarti di Wimbledon e la sconfitta agli US Open con l'amico Musetti Leggi l’articolo completo di @andreaschi - facebook.com Vai su Facebook
Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro “i cinesi che tossiscono sempre” - Lorenzo Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro "i cinesi che tossiscono sempre". Come scrive fanpage.it
Atp Pechino - Musetti rialza la testa e batte Perricard. Zverev elimina Sonego - La delusione per la finale persa a Chengdu sprecando due match point; il poco tempo a disposizione per adattarsi alle condizioni di gioco di Pechino; le caratteristiche di Giovanni Mpetshi Perricard, ... Riporta tennisworlditalia.com