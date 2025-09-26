Musetti | Il pubblico meriterebbe due italiani alle Finals Voglio avvicinarmi il più possibile per essere il numero 1

Lorenzo Musetti ha perso la finale del Chengdu Open contro Tabilo martedì scorso, e oggi si prepara ad affrontare i sedicesimi all’ Atp 500 di Pechino contro Perricard. L’intervista al Corriere dello Sport. Musetti: «Voglio avvicinarmi il più possibile per essere il numero 1 del mondo». Cosa c’era nelle lacrime di Chengdu? E quanto aiuta poter subito ripartire con Pechino? « Mi sono lasciato andare, è servito a sfogare ciò che avevo dentro. Per me resta una settimana positiva, seppur con un finale amaro. Solo con il duro lavoro arrivano le vittorie. Adesso tra Pechino e Shanghai lottiamo per dei punti importanti e voglio fare bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

