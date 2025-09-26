Musetti è un leone! Batte così Mpetshi Perricard | gli highlights
Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Pechino. L'azzurro brilla a tratti, poi soffre e alla fine batte il francese Giovanni Mpetshi Perricard in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4, dopo quasi due ore e mezza di partita. Ora agli ottavi lo attende Adrian Mannarino. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sconfitta per Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Chengdu, in Cina. In finale il tennista toscano è stato battuto in tre set dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto 6-3 2-6 7-6 EPA/JOHN G. MABANGLO - facebook.com Vai su Facebook
COBOLLI DA VERO LEONE Flavio #Cobolli si aggiudica un’altra maratona, ancora al 5º set, dopo 4 ore e mezza di gioco. Questa volta la vittima è Jenson Brooksby, costretto ad arrendersi al match tie-break. L’azzurro, avanza al 3º turno dello #USOpen, dov - X Vai su X
Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale - Il numero uno al mondo ha battuto Lorenzo Musetti nel derby italiano, conquistando la semifinale con un netto 6- Secondo lettera43.it
Us Open: Musetti batte Goffin e va al terzo turno - Lorenzo Musetti batte in tre set David Goffin e si qualifica per il terzo turno degli Us Open. Segnala ansa.it