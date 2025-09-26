Musetti è un leone! Batte così Mpetshi Perricard | gli highlights

Esordio vincente per Lorenzo Musetti  all'Atp 500 di Pechino. L'azzurro brilla a tratti, poi soffre e alla fine batte il francese Giovanni Mpetshi Perricard in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4, dopo quasi due ore e mezza di partita. Ora agli ottavi lo attende Adrian Mannarino. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

