Musetti doma il bombardiere Mpetshi Perricard ma che fatica Prosegue la corsa verso le Finals
Lorenzo vince all'esordio a Pechino allungando la partita al terzo set: 7-6 6-7 6-4. Ora affronterà l'altro francese Mannarino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: musetti - doma
CI VOLEVA! Lorenzo Musetti doma il temibile Mpetshi Perricard e comincia bene gli US Open!
IRRIDUCIBILE! Flavio Cobolli doma Brooksby dopo 4 ore e mezza di battaglia e sfiderà Musetti al terzo turno!
Sinner doma Musetti e vola in semifinale US Open: ora sfida Auger-Aliassime
Musetti vola al 3° turno L'azzurro doma in 3 set il belga Goffin e attende il vincente della sfida Cobolli-Brooksby #USOpen #Musetti - X Vai su X
Giovanni Mpetshi Perricard Ranking: 36 - Al debutto contro il pericolosissimo bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, non sbaglia Lorenzo Musetti, che conquista l’accesso al secondo turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale ... Secondo corrieredellosport.it
Musetti al 2° turno degli US Open: Mpetshi Perricard battuto in 4 set - Il carrarino è al secondo turno dello Slam newyorkese grazie al successo sul francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6- Lo riporta sport.sky.it