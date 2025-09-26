Museo Madre Premio Meridiana per l’arte nel Sud | ecco i vincitori della prima edizione

La Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre e l’Associazione Amici del Madre annunciano i vincitori della prima edizione del Premio Meridiana curato da Mario Francesco Simeone, che ha l’intento di promuovere e sostenere la produzione artistica del Sud Italia e la ricerca curatoriale che la valorizza: La curatrice Gabriella Rebello Kolandra (Rio de Janeiro, 1993) con le artiste Clarissa Baldassarri (Civitanova Marche, 1994), Maria Luce Cacciaguerra (Palermo, 1997) e Anna Maria Maiolino (Scalea, 1942).. Il curatore Samuele Piazza (Parma, 1988) con gli artisti Andrea Bolognino (Napoli, 1991), Raffaela Naldi Rossano (Napoli, 1990) ed Effe Minelli alias Fabio Cirillo (Pompei, 1986). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: museo - madre

Cesenatico, incontro con la madre di Sammy Basso nel cortile del Museo della Marineria

Museo Madre: la mostra Euforia Tomaso Binga prorogata fino al 6 ottobre 2025

Museo Madre. Da domani e fino al 17 novembre la mostra ‘In controluce’

GRAZIE Museo Madre ? GRAZIE Pino Daniele ? GRAZIE a tutti voi...? Mascalzoni Latini - Pino Daniele Cover Band feat Francesco Boccia & Greg Rega - facebook.com Vai su Facebook

Meridiana: nasce un nuovo premio per illuminare le traiettorie artistiche del Sud - Sostenere curatrici e curatori under 45 e offrire visibilità concreta a giovani artisti e artiste legati al Meridione, portando alla luce la complessità e la vitalità di un’area ricca di energie ... Come scrive exibart.com

Il Museo Madre di Napoli – Fondazione Donnaregina ospita la 2a esposizione del Premio Piero Siena 2024, giovedì 19 dicembre alle 18.30 verranno presentate le opere dei vincitori - 30, Santiago Torresagasti e Nadia Tamanini – vincitori dell’edizione 2024 del Premio Piero Siena – presentano le loro opere al museo Madre di Napoli. Si legge su exibart.com