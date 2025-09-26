Museo degli Innocenti | Toulouse-Lautrec e il viaggio nella Parigi della Belle Epoque
Firenze, 26 settembre 2025 - I teatr i e i caffè-concert, le prostitute e gli chansonnier, i manifesti pubblicitari e le prime visioni del cinema che sarà. Siamo alla fine dell'Ottocento, a Parigi, dove l'arte invade i boulevard, i locali sono frequentati da attori, scrittori e ballerine, e la razionalità positivista sembra garantire in eterno pace, benessere e progresso scientifico. Assiduo frequentatore del Moulin Rouge a Montmartre, Henri de Toulouse-Lautrec è riuscito a catturare con sguardo ironico e graffiante il lato oscuro e notturno della Belle Epoque: pittore, illustratore e innovatore grafico, l'artista nato nel 1864 ad Albigeois, nobile di sangue ma bohémien per vocazione, ha saputo rivoluzionare la grafica promozionale attraverso manifesti pubblicitari realizzati con una tecnica litografica inedita: icone visive divenute nel tempo testimonianza unica della magia di un'epoca irripetibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: museo - innocenti
Quei tesori da (ri)scoprire: "Non scordiamo San Salvi e il Museo degli Innocenti"
Anche quest’anno il Museo degli Innocenti partecipa alla Bright Night – Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma il 26 settembre! Una serata speciale per scoprire la bellezza del nostro patrimonio culturale con due iniziative da non perd - facebook.com Vai su Facebook
Dal 27 settembre, a Firenze, nel cuore del Museo degli Innocenti, potrete immergervi nell’atmosfera della capitale francese con la mostra “Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Èpoque” Le prevendite sono aperte!!! Museo degli Innocenti, Fire - X Vai su X
Museo degli Innocenti: Toulouse-Lautrec e il viaggio nella Parigi della Belle Epoque - Firenze, la mostra curata da Jurgen Doppelstein in collaborazione con Arthemisia, Cristoforo e Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg restituisce la magia di un'epoca irripetibile con oltre cento o ... Riporta lanazione.it
Viaggio nella Parigi spregiudicata della Belle Époque con le opere di Toulouse Lautrec - Un viaggio nella Parigi della Belle Époque” che ospiterà le operedell’artista francese testimone privilegiato di un periodo storico ... Secondo intoscana.it