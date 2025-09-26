Firenze, 26 settembre 2025 - I teatr i e i caffè-concert, le prostitute e gli chansonnier, i manifesti pubblicitari e le prime visioni del cinema che sarà. Siamo alla fine dell'Ottocento, a Parigi, dove l'arte invade i boulevard, i locali sono frequentati da attori, scrittori e ballerine, e la razionalità positivista sembra garantire in eterno pace, benessere e progresso scientifico. Assiduo frequentatore del Moulin Rouge a Montmartre, Henri de Toulouse-Lautrec è riuscito a catturare con sguardo ironico e graffiante il lato oscuro e notturno della Belle Epoque: pittore, illustratore e innovatore grafico, l'artista nato nel 1864 ad Albigeois, nobile di sangue ma bohémien per vocazione, ha saputo rivoluzionare la grafica promozionale attraverso manifesti pubblicitari realizzati con una tecnica litografica inedita: icone visive divenute nel tempo testimonianza unica della magia di un'epoca irripetibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo degli Innocenti: Toulouse-Lautrec e il viaggio nella Parigi della Belle Epoque