Muro anti-drone in Europa Kubilius | La nuova strategia per contrastare le minacce alla sicurezza
«Oggi ho presieduto una videoconferenza ad alto livello per accelerare l’attuazione dell’iniziativa Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), il nostro progetto di punta in materia di difesa volto a proteggere l'intera Unione Europea dalle crescenti minacce alla sicurezza e come elemento centrale avrà il muro anti-drone». Lo ha detto il commissario alla Difesa Andrius Kubilius dopo la riunione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: muro - anti
"Non è difficile": influencer scavalca il muro anti-migranti di Trump
Influencer scalano il muro anti-migranti sul confine Usa-Messico: “È facile”. Indignazione e polemiche – Video
Influencer statunitense scala il muro anti-migranti che divide Usa e Messico
Difesa Ue: il "muro anti-droni" russi attivo da subito. Per i programmi Safe occorrerò attendere il 2026 - X Vai su X
Il segretario generale Rutte lancia l’operazione: “L’attacco russo non è un incidente isolato”. Jet alleati, uomini e un muro anti-droni al confine orientale. Allo studio pure una no-fly zone - facebook.com Vai su Facebook
Muro anti-drone in Europa, Kubilius: "La nuova strategia per contrastare le minacce alla sicurezza" - «Oggi ho presieduto una videoconferenza ad alto livello per accelerare l’attuazione dell’iniziativa Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), il ... Segnala msn.com
Il muro europeo anti-drone sarà pronto in un anno, afferma il commissario Kubilius - drone” guadagna terreno come possibile strumento di difesa comune ai confini orientali dell’UE. msn.com scrive