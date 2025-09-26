Muro anti-drone in Europa Kubilius | La nuova strategia per contrastare le minacce alla sicurezza

26 set 2025

«Oggi ho presieduto una videoconferenza ad alto livello per accelerare l’attuazione dell’iniziativa Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), il nostro progetto di punta in materia di difesa volto a proteggere l'intera Unione Europea dalle crescenti minacce alla sicurezza e come elemento centrale avrà il muro anti-drone». Lo ha detto il commissario alla Difesa Andrius Kubilius dopo la riunione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

