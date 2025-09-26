Murgia insegna ad affrontare la fine Tre ciotole al cinema con rispetto
"Io ho la moka, sono pronta". Isabel Coixet, occhiali rotondi dalla montatura bianca, compare sullo schermo di un cinema romano collegata da New York mentre, complice il fuso orario, alle sue spalle si scorge lentamente sorgere il sole. È sua la regia di Tre ciotole, il film scritto insieme a Enrico Audenino tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, pubblicato da Mondadori nel maggio 2023, tre mesi prima della scomparsa della scrittrice. Il film arriverà nei nostri cinema dal 9 ottobre con Vision Distribution dopo essere stato acclamato al TIFF. Presenti, invece, in sala i due protagonisti, Alba Rohrwacher ed Elio Germano, che nella pellicola interpretano Marta e Antonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
