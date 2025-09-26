una panoramica su “murder in a small town”: il cast di guest star e le novità della seconda stagione. Il genere dei misteri di omicidio e delle trame criminali sta vivendo un momento di grande popolarità, con molte produzioni che si distinguono per la presenza di ospiti speciali di alto livello. Tra queste, serie come Only Murders in the Building e Elsbeth hanno fatto dell’elenco di guest star uno dei loro punti di forza. In modo meno appariscente, ma non meno efficace, si inserisce Murder in a Small Town, una produzione targata Fox che ha saputo raccogliere un cast di ospiti di grande rilievo, anche se rimasta sotto i riflettori rispetto ad altre serie più note. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Murder in a small town: un dramma crime con ospiti stellari