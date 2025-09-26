di Luca Stefanucci Una bella iniziativa che ha saputo coinvolgere con un messaggio che profuma di presente e, soprattutto, di futuro, grazie a tanti giovani che hanno realizzato qualcosa di speciale. Questa mattina, alle 11, a Sinalunga, al parcheggio in via dell’Opera, alla Pieve, sarà inaugurato il "Ri Murales", un’opera portata a termine utilizzando materiali di riciclo. Promossa dall’associazione ’Walk and Clean’ di Sinalunga, in prima linea nella sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, si tratta di un progetto creativo curato da Riccardo Luchi, designer e mente creativa, molto attivo nel sociale, che ha ideato il disegno e da Simone Parri per la parte tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Murales che profuma di riciclo. Un puzzle con 117mila tappi. A lavoro gli alunni di Sinalunga