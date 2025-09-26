Muore in una palestra di via dei Mille giallo su dinamica e cause - i retroscena

La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 10 di stamane e proveniva da una nota palestra in via Dei Mille 16. Al telefono una voce di donna chiedeva aiuto e parlava di un uomo in gravi condizioni, ferito alla testa.Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato San Ferdinando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it