Muore ex consigliere comunale addio ' Angelotto'

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento all'età di 73 anni angelo Carusone detto ‘ Angelotto’, ex consigliere comunale con l'amministrazione Velardi ed esponente delle fiamme gialle.Da stamani si potrà rendere omaggio ad ‘Angelotto’ presso la casa funeraria Cerreto a Marcianise. Le esequie si terranno domani 27 settembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

