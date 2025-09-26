Muore ex consigliere comunale addio ' Angelotto'

Si è spento all'età di 73 anni angelo Carusone detto ‘ Angelotto’, ex consigliere comunale con l'amministrazione Velardi ed esponente delle fiamme gialle.Da stamani si potrà rendere omaggio ad ‘Angelotto’ presso la casa funeraria Cerreto a Marcianise. Le esequie si terranno domani 27 settembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

