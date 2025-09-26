Muore all’improvviso la famosissima conduttrice TV | aveva solo 43 anni
Un grave lutto colpisce improvvisamente il mondo dello spettacolo. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia ma questa diventa ancora peggiore quando si tratta di una persona che troviamo – in un modo o nell’altro – sempre presente nelle nostre case. E. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: muore - improvviso
Il fratello muore all’improvviso, la famiglia dona un defibrillatore per salvare vite a Parabiago: “Nessuno provi più dolore”
Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca
La preghiera per chi muore all’improvviso: affidiamoli alla misericordia di Dio
MALORE IMPROVVISO. MUORE UN 39ENNE MENTRE CORRE ATTORNO AL LAGO PANTANO DI PIGNOLA (PZ). LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/09/pignola-pz-muore-podista-di-39-anni.html - facebook.com Vai su Facebook
? Il fratello muore all’improvviso, la famiglia dona un defibrillatore per salvare vite a Parabiago: “Nessuno provi più dolore” http://dlvr.it/TN0m6X #defibrillatore #salvavita #cardioprotezione #Parabiago #sorellanza - X Vai su X