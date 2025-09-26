Muore a 24 anni cadendo da cavallo durante il lavoro | tragedia in un allevamento nel Biellese
Carola Dettoma, 24 anni, è morta in seguito a un incidente avvenuto in una cascina a Cossato, dove lavorava in un allevamento di cavalli. Indagini in corso per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Biella, Carola Dettoma muore a 23 anni in una cascina di Cossato. È caduta da cavallo lavorando nella stalla - È accaduto nella mattina di venerdì, 26 settembre, nell'azienda agricola Cascina San Grato. Si legge su torino.corriere.it
Morti sul lavoro, donna di 24 anni muore nel Biellese - La vittima, Carola Dettoma, è caduta da cavallo ed è andata in arresto cardiaco in una cascina a Cossato. tg24.sky.it scrive