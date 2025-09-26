Muore a 14 anni dopo un intervento estetico effettuato dal compagno della madre

Paloma Nicole Arellano Escobedo, una ragazza di appena 14 anni, è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica che comprendeva una mastoplastica additiva e un lifting ai glutei. L’operazione, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta all’insaputa del padre, con il presunto consenso della madre e l’esecuzione da parte del compagno di lei, un chirurgo plastico ora sotto inchiesta. La vicenda, che ha scosso l’opinione pubblica messicana e sta facendo il giro del mondo, si è consumata a Durango, in Messico. Paloma è deceduta sabato scorso in ospedale, dopo essere entrata in coma in seguito a complicanze post-operatorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

