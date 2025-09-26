Multiservizi Spm conti in rosso Scatta il piano anti-emorragia

Conti in rosso per la Spm, la multiservizi di Paullo partecipata al 100% dal Comune, che si avvia a chiudere in deficit anche il 2025. La società, che ha in capo le mense scolastiche, gli impianti sportivi e alcuni immobili di proprietà ceduti in locazione, dal 2020 al 2024 ha totalizzato perdite per quasi un milione di euro. Perdite economiche si sono registrate anche nel primo semestre di quest’anno, benché si tratti di cifre inferiori rispetto a quelle del passato: si parla di -149mila euro nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2025, contro i -211mila euro del primo semestre 2024 e i -254mila del primo semestre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

