Multe semaforiche annullate | accolti i ricorsi dell' Unc Calabria
Multe semaforiche annullate: accolti i ricorsi dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria. "Le tesi sostenute a suo tempo dall’Unc Calabria, sulle illegittimità delle multe elevate presso gli impianti semaforici, trovano ora accoglimento nelle aule giudiziarie, riconoscendo l’illegalità delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Multe a raffica da Mondragone, ma multe errate! In una nota a firma della Dirigente dell'Area III inviata al Comando della Polizia Municipale del Comune di
Multe stradali, accolti i ricorsi dell’Unc: "Si rimborsino gli automobilisti e decurtazione dei punti patente" - È paradossale che, anche di fronte alle sentenze che riconoscono l’illegittimità delle multe, il cittadino debba affrontare una nuova battaglia, per riavere quanto indebitamente sottratto, afferma ... Riporta reggiotv.it
Capaccio Paestum, multe annullate: il sindaco sposta i comunali indagati - In attesa degli sviluppi giudiziari sul doppio filone d’indagine delle multe annullate dal comando di polizia locale di Capaccio Paestum, il sindaco Gaetano Paolino ha disposto incarichi differenti ... Come scrive ilmattino.it