Secondo quanto stabilito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alcune tra le principali compagnie petrolifere avrebbero concordato il valore di una specifica componente del prezzo dei carburanti, limitando la competizione nel settore. L’indagine dell’ Antitrust, partita in seguito alla segnalazione di un whistleblower, si è conclusa con una maxi sanzione complessiva di oltre 936 milioni di euro, la seconda più elevata mai imposta dall’Autorità. Le multe sono così suddivise: 336.214.660 euro a Eni, 129.363.561 a Esso, 163.669.804 a Ip, 172.592.363 a Q8, 43.788.944 a Saras e 91.029. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Multa dell’Antitrust a sei compagnie petrolifere per quasi un miliardo di euro

