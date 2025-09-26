MSF sospende le attività a Gaza | Cliniche circondate dall’esercito israeliano
Venerdì Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato la sospensione delle proprie attività nella città di Gaza, motivata dall’aumento delle operazioni militari israeliane e dall’impossibilità di garantire la sicurezza del personale. Jacob Granger, coordinatore per le emergenze di MSF, ha spiegato che le cliniche gestite dall’organizzazione “sono state interamente circondate dai soldati israeliani” e che continuare a operare avrebbe significato esporre i medici e i volontari a rischi troppo elevati. La decisione arriva in una fase critica della guerra. Dallo scorso 16 settembre, l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza con l’obiettivo dichiarato di conquistarla e occuparla completamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Medici senza frontiere sospende le operazioni a Gaza City "a causa dell'incessante offensiva israeliana" - Nel comunicato stampa l'organizzazione internazionale avverte che L’intensificarsi degli attacchi ha creato un livello di rischio inaccettabile per il personale ... Come scrive tg.la7.it
Gaza City, Idf abbatte un'altra torre e intima di lasciare la città. Allarme Msf: "Migliaia i civili a rischio" - Le forze israeliane hanno colpito e distrutto oggi, sabato 6 settembre, una seconda torre a Gaza City, il palazzo residenziale al- Da adnkronos.com