Msf | attività sospese a Gaza City

21.20 Medici Senza Frontiere è costretta a sospendere le attività mediche a Gaza City a causa dell'incessante offensiva israeliana e del rapido deterioramento della situazione di sicurezza, tra continui attacchi aerei e l'avanzata dei carri armati a meno di un Km dalle strutture sanitarie di Msf. "Non abbiamo avuto altra scelta che interrompere le nostre attività, poiché le nostre cliniche sono circondate dalle forze israeliane. E' l'ultima cosa che avremmo voluto" dice il coordinatore delle emergenze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

