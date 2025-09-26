Mps Caltagirone chiede l’autorizzazione BCE per esercitare pienamente i diritti di voto sulla quota nell' Istituto oltre il 10%
Pur detenendo già il 12,26% di MPS, i voti eccedenti il 9,99% restano sospesi fino all’ok della BCE, passaggio chiave per influenzare governance e strategie della banca Al 15 settembre Francesco Gaetano Caltagirone deteneva il 12,26% del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena, secondo le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
