Mozione sulla Palestina eliminata la parola genocidio | scatta la protesta

Il consiglio comunale di Osimo ha tolto la condanna del genocidio a Gaza dalla mozione sulla Palestina presentata a maggio dalla cittadinanza. Per questo motivo è insorto il coordinamento "Amicizia Italia-Palestina" promotore del documento, con una contestazione nella seduta di martedì scorso e l’esposizione di uno striscione in Sala Gialla. "Dal confronto tra i due documenti, è stato eliminato qualsiasi riferimento al genocidio e alle responsabilità di Israele: il consiglio vota soltanto la richiesta di riconoscimento della Stato della Palestina – dicono -. La seduta consiliare ricadeva in maniera singolare proprio nel giorno compreso tra il grande sciopero generale di lunedì in solidarietà con la Palestina che ha bloccato il porto di Ancona insieme a tanti altri porti e alla logistica in tutta Italia, e l’attacco israeliano di mercoledì in acque internazionali alla missione umanitaria della Sumud Flotilla su cui sono imbarcati anche diversi italiani, tra cui alcuni parlamentari e la nostra coraggiosa conterranea Silvia Severini di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
