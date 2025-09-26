Movimento Federalista Europeo la città estense ospita il congresso regionale

Nella giornata di sabato 27 settembre, la città estense ospiterà il trentunesimo congresso Mfe Emilia-Romagna. I lavori si svolgeranno in via Contrari 5, nella sede italiana della Università 'Dimitrie Cantemir'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySaranno presenti la presidente nazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

