Roma, 26 settembre 2025 – Dopo il primo affondo di aria fresca è atteso un nuovo peggioramento e un colpo definitivo all’estate. Non ci sarà infatti una rimonta del caldo la prossima settimana, lo scenario sarà di tenore diametralmente opposto: con un “nuovo ciclone dalla Russia” irromperà aria fredda e la neve farà la sua comparsa su molte aree di montagna. La colonnina di mercurio registrerà anche 6-8 gradi sotto la media. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, segnala che in questi giorni "le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9 gradi, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Movimenti anomali dell’atmosfera”. La prossima settimana sciabolata fredda e neve in montagna