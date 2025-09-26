Movie magic in concert | al Palacongressi un viaggio tra le colonne sonore del cinema
Dopo il successo della serata con Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, il Palacongressi di Agrigento torna ad accogliere il pubblico con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica. Venerdì 26 settembre alle 20,30 la rassegna “Palermo Classica” proporrà “Movie magic in concert”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: movie - magic
Movie Magic in Concert Dal genio di Ennio Morricone alla potenza epica di The Avengers: un emozionante viaggio tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema! Con la partecipazione del soprano Yurie Takano, del Coro Polifonico del Balz - facebook.com Vai su Facebook
Movie Magic in Concert: quando il cinema si fa sinfonia - 60 musicisti, 60 coristi, una voce solista. Come scrive msn.com