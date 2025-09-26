Mourinho Benfica | c’è una clausola etica nel contratto che apre a un addio anticipato nel 2026

Maurino e la clausola al Benfica. Spunta una nuova indiscrezione Ecco di cosa si tratta e perché è stata inserita José Mourinho, in una versione più “leggera” rispetto all’apice della sua carriera da “Special One”, è tornato in Portogallo pochi giorni dopo aver lasciato il Fenerbahçe, firmando un contratto con il Benfica fino al 2027. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mourinho Benfica: c’è una clausola “etica” nel contratto che apre a un addio anticipato nel 2026

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

Champions League, il Benfica spazza via il Nizza. Avanti il Fenerbahce di Mourinho

Fenerbahce Benfica, in Champions il derby del cuore di Mourinho: 25 anni dopo

