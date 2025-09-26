MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani, sabato 27 settembre, entreremo ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Dopo il venerdì che, come sempre, è stato dedicato alle prove libere, i piloti inizieranno a fare sul serio tra qualifiche e Sprint Race, solo per la MotoGP, come tradizione. Cosa ci hanno detto le pre-qualifiche? Il miglior tempo è stato fissato da Marco Bezzecchi, che conferma il suo ottimo momento dopo la vittoria di Misano, in 1:43.193 con 136 millesimi su Pedro Acosta e 167 su Marc Marquez. Quarta posizione per Joan Mir con una Honda protagonista a 168, quinta per Fabio Di Giannantonio a 198, mentre è sesto Luca Marini a 310. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

