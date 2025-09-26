MotoGP Marco Bezzecchi | La prima caduta si poteva evitare contento di essere andato bene
Prosegue il periodo iper-positivo di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano ha infatti chiuso in testa le pre-qualifiche valide per il GP del Giappone, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questa settimana presso il tracciato di Motegui. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha fermato il cronometro a 1:43:193, sfiorando così il record della pista e precedendo di 136 millesimi la KTM di Pedro Acosta, apparso molto veloce, oltre che la Ducati di Marc Marquez, terzo con un ritardo di 167 millesimi. Una volta approdato in zona mista, il “Bezz” ha commentato quanto fatto, analizzando la sua prova, focalizzandosi anche sulle due cadute odierne. 🔗 Leggi su Oasport.it
