Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Motegi, al termine delle pre-qualifiche, la migliore prestazione è stata fatta segnare dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, che ha siglato il crono di 1:43.193. Ottimo avvio di weekend per il centauro azzurro, in lizza per un ruolo da protagonista in Giappone. Subito dietro la KTM dello spagnolo Pedro Acosta, che paga 136 millesimi dalla migliore prestazione. Terza piazza per il leader del Mondiale Marc Marquez che chiude la sua manche a 167 millesimi dalla vetta. Lo spagnolo, che a Motegi potrebbe vincere il suo nono titolo Mondiale, è l’unico pilota in griglia ad aver disputato sempre la Q2 in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “È stata una giornata strana, dobbiamo migliorare e trovare la strada giusta”