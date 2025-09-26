MotoGp Giappone Marquez opaco al venerdì | Errore mio troppi cambiamenti
Motegi, 26 settembre 2025 – Un inizio complicato nel weekend in cui può laurearsi campione del mondo. Marc Marquez è stato meno dominante a Motegi, sede del gran premio del Giappone, soprattutto nelle Free Practice 1 del mattino. Qualche difficoltà per il numero 93 sul ritmo nella prima sessione, poi qualche accorgimento utile e terzo tempo nelle pre qualifiche, a testimoniare una velocità che c’è ma che ha bisogno di qualche aiuto tecnico. Non un feeling perfetto per Marquez che ha provato diversi accorgimenti, forse troppi, e così le Fp1 non sono andate come si aspettava. Marquez, però, resta animale da gare e sicuramente tra sabato e domenica risalirà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
