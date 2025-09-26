MotoGp Giappone Marc Marquez campione del mondo se | tutte le combinazioni

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez, dominatore assoluto della stagione MotoGP 2025 nella sua prima stagione in sella alla Ducati ufficiale, dopo la vittoria a Misano, nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sta per conquistare il nono titolo iridato, traguardo con cui sta per eguagliare Valentino. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motogp - giappone

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

motogp giappone marc marquezMotoGP Giappone, Bezzecchi il più veloce nelle prequalifiche. Marquez 3°, Bagnaia 7° - Alex Marquez delude: solo 15°, passerà dal Q1 ... Secondo gazzetta.it

motogp giappone marc marquezMotoGP, Francesco Bagnaia si ridesta e svetta nella FP1 a Motegi. 3° Marc Marquez - Francesco Bagnaia ha battuto un colpo nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Giappone Marc Marquez