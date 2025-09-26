MotoGp Giappone Bezzecchi il più veloce al venerdì Risale Bagnaia

Motegi, 26 settembre 2025 - Due le notizie del venerdì di Motegi. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, confermando il buon momento di Aprilia, e Pecco Bagnaia ha mandato confortanti segnali di crescita dopo i test di Misano. L'Aprilia ha chiuso in testa la prima giornata del gp di Giappone, nonostante le cadute di Bez al mattino, ma la competitività della moto è confermata e Noale sarà della lotta. Bene anche Bagnaia, ottimo sul passo a gomma usata in ottica gara e chissà che i test del Simoncelli non abbiano dato realmente buone indicazioni. In controllo Marc Marquez, qualificato alla Q2, in difficoltà il fratello Alex che non ha trovato feeling con moto e tracciato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

