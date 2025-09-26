Motogp Giappone Bagnaia soddisfatto ma cauto | Aspettiamo la Sprint Race

Motegi, 26 settembre 2025 – Se doveva trovare una piccola conferma, il venerdì di Motegi gliel’ha fornita. Pecco Bagnaia si è portato in Giappone gli accorgimenti maturati dopo il test di Misano e la giornata di prove è andata tutto sommato bene. Miglior tempo al mattino nelle FP1, settimo tempo e accesso alla Q2 nelle pre-qualifiche. Soprattutto, Bagnaia ha evidenziato un buon passo gara con gomme medie usate, lavorando già sulla giornata di domenica per cercare di tornare sul podio dopo una fase centrale di stagione oltremodo difficile. Per ora, sono confermati i passi avanti del Simoncelli ma il pilota Ducati, prima di cantar vittoria, vuole aspettare la Sprint Race di sabato, che è tendenzialmente il suo tallone d’Achille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp Giappone, Bagnaia soddisfatto ma cauto: “Aspettiamo la Sprint Race”

