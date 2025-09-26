MotoGP Giappone 26-28 settembre | programma completo di Motegi – orari in Italia Sprint e gara come vederla
Il Motomondiale fa tappa al Mobility Resort Motegi: week?end “flyaway” con Sprint al sabato e gara domenica mattina (ora italiana). È anche il primo match point per Marc Márquez: lo spagnolo può chiudere i conti già a Motegi se allunga nel punteggio rispetto agli inseguitori. Ecco il programma completo, gli orari italiani (CEST) e la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
