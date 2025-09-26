MotoGP Francesco Bagnaia si ridesta e svetta nella FP1 a Motegi 3° Marc Marquez

Francesco Bagnaia ha battuto un colpo nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi (Giappone), Pecco sembrerebbe aver trovato delle soluzioni adeguate alla propria guida in sella alla Ducati GP25. Lo certifica il crono di 1:44.857 della FP1. Bagnaia aveva parlato alla vigilia di modifiche provate nel corso dei test di Misano. Vedremo se questo rendimento si confermerà nel resto del fine-settimana nipponico. Alle spalle del centauro italiano troviamo l’Aprilia del campione del mondo 2024, Jorge Martin, distanziato dalla vetta di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia si ridesta e svetta nella FP1 a Motegi. 3° Marc Marquez

