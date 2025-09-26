MotoGp da oggi il Gp Giappone 2025 | orari e dove vederlo in tv
È iniziato a Motegi il lungo weekend del Gran Premio del Giappone della classe MotoGp che potrebbe laureare Marc Marquez campione del mondo matematicamente con 5 gare ancora da correre. Bezzecchi davanti a tutti nelle pre-qualifiche. Marco Bezzecchi ha chiuso col miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì. Il pilota dell’Aprilia ha girato in 1’43?193 e precede di +0.136 centesimi lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm e di +0.167 il leader del Mondiale l’altro spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale. Quarto tempo per l’iberico Joan Mir su Honda a +0.168, seguito da Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team V646 a +0. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: motogp - oggi
