MotoGp da oggi il Gp Giappone 2025 | orari e dove vederlo in tv

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato a Motegi il lungo weekend del Gran Premio del Giappone della classe MotoGp che potrebbe laureare Marc Marquez campione del mondo matematicamente con 5 gare ancora da correre. Bezzecchi davanti a tutti nelle pre-qualifiche. Marco Bezzecchi ha chiuso col miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì.  Il pilota dell’Aprilia ha girato in 1’43?193 e precede di +0.136 centesimi lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm e di +0.167 il leader del Mondiale l’altro spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale. Quarto tempo per l’iberico Joan Mir su Honda a +0.168, seguito da Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team V646 a +0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

motogp da oggi il gp giappone 2025 orari e dove vederlo in tv

© Lapresse.it - MotoGp, da oggi il Gp Giappone 2025: orari e dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: motogp - oggi

Quando MotoGP e F1 oggi (5 settembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (6 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (7 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

motogp oggi gp giapponeMotoGP 2025. GP del Giappone. Pedro Acosta: "Condizione del circuito difficile: abbiamo visto tante cadute" - Il pilota KTM guarda con ottimismo l'inizio del weekend giapponese: Oggi non mi sono divertito tantissimo. Come scrive moto.it

GP Giappone - MotoGP, oggi le prove libere del GP Giappone: Bagnaia miglior tempo, 3° Marquez A Motegi è iniziato il weekend che potrebbe portare al titolo di Marc Marquez. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Oggi Gp Giappone