MotoGP Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche di Motegi Passo indietro di Bagnaia
Tante cadute, grande equilibrio e qualche colpo di scena nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Alla fine è stato Marco Bezzecchi a siglare il miglior tempo del venerdì, confermando gli enormi progressi degli ultimi mesi e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend al Twin Ring di Motegi. Il Bez ha firmato un notevole time-attack in 1’43?193, a meno di due decimi dal record assoluto della pista, precedendo in classifica di 136 millesimi la KTM di un sempre generoso Pedro Acosta, velocissimo sul giro secco e autore di una scivolata nei minuti conclusivi del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - bezzecchi
