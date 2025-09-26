MotoGP Bezzecchi e Acosta possono infastidire un Marquez sornione nella Sprint? Bagnaia cerca conferme

Tra la notte e la prima mattinata di sabato 27 settembre si disputeranno le qualifiche e la Sprint del Gran Premio del Giappone di MotoGP. L’appuntamento di Motegi potrebbe consentire a Marc Marquez di vincere matematicamente il Mondiale 2025, ma questa dinamica non può verificarsi al termine della gara breve. Cionondimeno, la competizione dimezzata metterà a disposizione un numero di punti destinato ad alzare o ridurre le probabilità di vedere El Trueno de Cervera festeggiare il titolo già domenica 28. Diciamo che il trentaduenne spagnolo ha cominciato il weekend meglio del suo antagonista, ammesso possa essere definito tale. 🔗 Leggi su Oasport.it

