MotoGP 2025 oggi le prove libere del GP Giappone | orari TV e dove vederle in diretta su Sky e TV8

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi con le prove libere sul circuito di Motegi si apre il Gran Premio del Giappone, 17° round della MotoGP 2025: gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi del Motomondiale sul tracciato nipponico e dove vederle in diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

