MotoGP 2025 oggi le prove libere del GP Giappone | orari TV e dove vederle in diretta su Sky e TV8

Oggi con le prove libere sul circuito di Motegi si apre il Gran Premio del Giappone, 17° round della MotoGP 2025: gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi del Motomondiale sul tracciato nipponico e dove vederle in diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#MotoGP Primo Test privato oggi a Misano per le MotoGP con gli pneumatici Pirelli in ottica 2027. Per il test sono state utilizzate le moto attuali con abbassatori disattivati e, in alcuni casi, depotenziate e modificate nell'aerodinamica (vedi Ducati come ne ho pa

